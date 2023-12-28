Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

H.T.P. idaresindeki 78 ABH 787 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemaloyman mevkisinde, A.Y'nin kullandığı 78 AT 179 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil daha sonra çarpışmanın etkisiyle aynı yönde giden H.Y. yönetimindeki 78 AT 073 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü H.T.P. yaralandı.

H.T.P, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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