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        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 23:33 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:38
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        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        H.T.P. idaresindeki 78 ABH 787 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemaloyman mevkisinde, A.Y'nin kullandığı 78 AT 179 plakalı tırla çarpıştı.

        Otomobil daha sonra çarpışmanın etkisiyle aynı yönde giden H.Y. yönetimindeki 78 AT 073 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü H.T.P. yaralandı.

        H.T.P, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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