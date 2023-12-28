Karabük'te 36 yıllık öğretmen, mesleğine gözyaşlarıyla veda etti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğrencilerin ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde emekliliğe ayrılan 36 yıllık öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

Eskipazar 60. Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu sınıf öğretmenlerinden 65 yaşındaki Mehmet Kara, meslek hayatının 36'ncı yılında emekliye ayrıldı.

Öğrencilerine son dersini veren Kara'ya, okul idaresi ve öğrencileri veda programı düzenledi.

Dersin ardından sınıftan ayrılan Kara, alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Duygu dolu anlar yaşayan Kara, en son meslektaşına sarıldığında gözyaşlarına hakim olamadı.

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