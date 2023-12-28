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        Karabük'te 36 yıllık öğretmen, mesleğine gözyaşlarıyla veda etti

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğrencilerin ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde emekliliğe ayrılan 36 yıllık öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:46
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        Karabük'te 36 yıllık öğretmen, mesleğine gözyaşlarıyla veda etti
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğrencilerin ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde emekliliğe ayrılan 36 yıllık öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

        Eskipazar 60. Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu sınıf öğretmenlerinden 65 yaşındaki Mehmet Kara, meslek hayatının 36'ncı yılında emekliye ayrıldı.

        Öğrencilerine son dersini veren Kara'ya, okul idaresi ve öğrencileri veda programı düzenledi.

        Dersin ardından sınıftan ayrılan Kara, alkışlar eşliğinde uğurlandı.

        Duygu dolu anlar yaşayan Kara, en son meslektaşına sarıldığında gözyaşlarına hakim olamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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