Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin paydaşı oldu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin (Sosyalfest) kurumsal paydaşı oldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin (Sosyalfest) kurumsal paydaşı oldu.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan yazılı açıklamada, 2 ve 3 Mart 2024'te üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek Sosyalfest'in kurumsal paydaşı olan AYBÜ ile protokol imzalandığı bildirildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun Ankara'da düzenlenen törenle imzaları attığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest kapsamında kurumsal paydaş görüşmeleri devam ediyor. KBÜ Rektörü Kırışık, bu kapsamda AYBÜ Rektörü Köseoğlu’nu ziyaret etti. Kurumsal paydaş görüşmelerinde, yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, Sosyalfest üzerinde değerlendirmeler yapıldı. AYBÜ, Sosyalfest'e uygulama, alan, iletişim ve tanıtım ile finansman destekleri verecek."