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        Karabük'te kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi öldü

        Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:41
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        Karabük'te kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi öldü
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        Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında gece saatlerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Eğlence mekanında garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar K. (37), silah kullanılan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada vücuduna mermi isabet eden Yaşar K. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen O.S'yi gözaltına aldı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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