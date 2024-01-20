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        Yurt dışı görevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Karabük'te defnedildi

        Yurt dışı görevinde rahatsızlanması üzerine tedavi için getirildiği Ankara'da hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:08
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        Yurt dışı görevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Karabük'te defnedildi
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        Yurt dışı görevinde rahatsızlanması üzerine tedavi için getirildiği Ankara'da hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

        Polis memuru Fatma Akın Akıllı (34) için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Akıllı'nın cenazesi, Tokatlı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

        Cenaze namazına Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, ilgili yetkililer, Fransa'dan heyet, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Fatma Akın Akıllı'nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Lyon şehrinde bulunurken geçici görevlendirmeyle gönderildiği Gana'da sıtma hastalığına yakalandığı, önce Almanya'da ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı, müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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