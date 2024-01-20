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        Karabük BİLSEM öğrencilerinin uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için deneyleri sürüyor

        Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, NASA'nın Vatandaş Bilim projelerinden "Growing Beyond Earth (GBE-Dünya Ötesinde Büyüme)" projesi kapsamında uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yapılan deneylere devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:03
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        Karabük BİLSEM öğrencilerinin uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için deneyleri sürüyor
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        Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, NASA'nın Vatandaş Bilim projelerinden "Growing Beyond Earth (GBE-Dünya Ötesinde Büyüme)" projesi kapsamında uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yapılan deneylere devam ediyor.

        NASA tarafından 8 yıldır yürütülen projeye başvuruları kabul edilen Karabük BİLSEM öğrencileri, uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren bilim insanlarına veri akışı sağlıyor.

        İki ayrı proje grubunda çalışan öğrenciler ilk projede bitki atıklarından elde edilen oksijen salınımlı polimer gübre çalışması NASA'dan temin ettikleri gübre çalışmasıyla birlikte deniyor.

        İkinci projede ise Akdeniz fesleğenini kontrol grubu olan Ceneviz fesleğeniyle kıyaslayarak yerel tohumlarımızın araştırılması yapılıyor. Bu kapsamda tohum biriktiren öğrenciler, Safranbolu safranı yetiştirmeyi hedefliyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, Karabük'te öğrencilerin akademik başarıda iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Onun yanında kültürde, sanatta ve bilimde de iyi bir yerde olmalarını istiyoruz." dedi.

        Akbaş, BİLSEM fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç ve 7 öğrencinin uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yaptığı çalışmaların, Milli Eğitim Bakanlığının hayal gücü sınır tanımayan öğrenci ve öğretmenlere ait başarı hikayeleri ile iyi uygulama örneklerine yer verilen "Maarifin Yüz Akı" e-dergisinde yer aldığını aktardı.

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın geri döndüğünde çalışmaların hız kazanacağını ifade eden Akbaş, "Karabük'te mayısta yapmayı planladığımız bilim şenliğine Alper Gezeravcı'yı davet etmeyi düşünüyoruz. Davetimizle beraber öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz inşallah daha güzel çalışmalara imza atacaklar." diye konuştu.

        Merkezin fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç da 2022'de başladıkları projesine bu yıl da devam ettiklerini kaydetti.

        Bu yıl ikinci bir kit ile projelerini geliştirdiklerini aktaran Kılıç, "İki ayrı proje grubunda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan Doç. Dr. Cengiz Kahraman ve Doç. Dr. Gökhan Çaylı hocalarımızın desteğiyle bitki atıklarından elde edilen oksijen salınımlı polimer gübre çalışmasını NASA'dan temin ettiğimiz gübre çalışmasıyla birlikte deniyoruz. Bu çalışmanın verileri bizim için önemli çünkü uzayda olabildiğince az atık elde ederek çalışmalar yürütülmesi önemli. Diğer bir çalışmamızda da Akdeniz fesleğenini kontrol grubu olan Ceneviz fesleğeniyle kıyaslayarak yerel tohumlarımızın araştırılmasına da giriş yaptık. Bu kapsamda tohum biriktiriyoruz ve safranı denemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Muhammed Ali Telli ise geçen yıl yaptıkları projede çok bitki atığı olduğunu fark ederek buna yönelik çalışmalarından bahsetti.

        Telli ikinci projede ise yerel tohumları kullanarak daha çok verim almayı amaçladıklarını belirterek, yaz aylarında da safran çiçeği denemeleri yapacaklarını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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