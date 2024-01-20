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        Meyhanede çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson öldü

        KARABÜK'te, bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson Yaşar Koçak (37), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:05
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        Meyhanede çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson öldü
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        KARABÜK'te, bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson Yaşar Koçak (37), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Meyhanede, G.S. ve oğlu O.S., ismi öğrenilemeyen kişiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce G.S., otomobiline gidip tabancasını aldı. Meyhanede garson olarak görev yapan Yaşar Koçak da kavgaya müdahale edip, ayırmaya çalıştı. G.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Koçak'a isabet etti. Ağır yaralanan Yaşar Koçak, sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.S. ve oğlu O.S., olay yerinden kaçarken, polis yakalanmaları için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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