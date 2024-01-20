Meyhanede çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson öldü
KARABÜK'te, bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson Yaşar Koçak (37), hayatını kaybetti.
KARABÜK'te, bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson Yaşar Koçak (37), hayatını kaybetti.
Olay, saat 02.30 sıralarında Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Meyhanede, G.S. ve oğlu O.S., ismi öğrenilemeyen kişiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce G.S., otomobiline gidip tabancasını aldı. Meyhanede garson olarak görev yapan Yaşar Koçak da kavgaya müdahale edip, ayırmaya çalıştı. G.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Koçak'a isabet etti. Ağır yaralanan Yaşar Koçak, sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.S. ve oğlu O.S., olay yerinden kaçarken, polis yakalanmaları için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.