Karabük'te 2 kardeş karne almaya at üstünde gitti

"Umay" ve "Aydeniz" isimli atlara ilgi gösteren bazı veliler ve çocukları, hayvanların başlarını okşayıp sevdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mustafa Antepoğlu İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Ömür Yaşar ve ağabeyi 10 yaşındaki Selahattin Mert Yaşar, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okullarına karne almak için at üstünde geldi.

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