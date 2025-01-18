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        Karabük'te İHH'nın 2024 yılı faaliyetleri anlatıldı

        İHH Karabük İnsani Yardım Derneği İl Başkanı İbrahim Şentürk, derneğin 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:48
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        Karabük'te İHH'nın 2024 yılı faaliyetleri anlatıldı
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        İHH Karabük İnsani Yardım Derneği İl Başkanı İbrahim Şentürk, derneğin 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Yönetim kurulu üyeleriyle Karabük Öğretmenevi'nde gazetecilerle bir araya gelen Şentürk, faaliyetlerini anlattı.

        Şentürk, İHH Karabük olarak bir sene önce yönetimi devraldıkları günden itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin iyilik yolunda bütün birimlerle İHH Kadın, Genç İHH, İHH Arama Kurtarma ve İHH Çocuk ekipleriyle toplumun her kesimine dokunabilmek için mücadele ettiklerini söyledi.

        Yurt içindeki ve yurt dışındaki yardım çalışmalarından bahseden Şentürk, "Uluslararası yardım çalışmalarımıza bağışçılarımızın teveccühüyle yoğun katılım sağlandı. Filistin Acil Yardım projemizle 2 milyon 215 bin 900 lirayı Gazze'ye gönderdik. Su kuyusu, katarakt ameliyatları, cami, yetimhane gibi çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

        Şentürk, yeni dönemde yaptıklarının üzerine daha fazlasını koyarak yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, "İftar sofraları, yetim şenlikleri, uluslararası projeler, il içi yardım çalışmaları, yürüyüşler, sosyal farkındalık çalışmalarımızla beklendiğimiz gönüllere, ekibimizle ve aramıza katılmak isteyen yeni gönüllülerimizle zekatlarını, bağış ve sadakalarını bize emanet eden bağışçılarımızın bağışlarıyla ulaşacağız." ifadesini kullandı.

        Suriye için acil yardım kampanyası başlatacaklarını dile getiren Şentürk, Karabük'ten un tırı göndermeyi hedeflediklerini, bu konuda hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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