Karabük'te Kıbrıs gazisi Haymana son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Haymana'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi Başkanı Sebahattin Çorbacı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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