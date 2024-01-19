Karabük'te 7 yaşındaki çocuk karne almaya at üstünde geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ömür Yaşar, karne alacağı okula at üstünde geldi.

Mustafa Antepoğlu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Ömür Yaşar, Esentepe Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okuluna karne almak için at üstünde geldi.

Okulunda öğretmeninden karnesini alan Yaşar, at bakıcısı eşliğinde aynı şekilde evine döndü.

Yaşar'ı at üstünde gören çevredekiler de cep telefonuyla görüntüledi.

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