Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez 100. Yıl Mahallesi'nde 2 kişinin işlettiği bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramada 11 elektronik sigara ile elektronik sigaraların dolumunun yapıldığı 46 likit, 340 içi tütün doldurulmuş makaron, 97 şeffaf poşet, 29 sigara koku kartı, 4 bin 615 tütün filtresi, 18 bin beyaz renkli dökme tütün filtresi, 43 sigara tutacağı ve 4 kilo 684 gram açık tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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