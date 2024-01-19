Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez 100. Yıl Mahallesi'nde 2 kişinin işlettiği bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada 11 elektronik sigara ile elektronik sigaraların dolumunun yapıldığı 46 likit, 340 içi tütün doldurulmuş makaron, 97 şeffaf poşet, 29 sigara koku kartı, 4 bin 615 tütün filtresi, 18 bin beyaz renkli dökme tütün filtresi, 43 sigara tutacağı ve 4 kilo 684 gram açık tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.