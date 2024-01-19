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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:20
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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez 100. Yıl Mahallesi'nde 2 kişinin işlettiği bir iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada 11 elektronik sigara ile elektronik sigaraların dolumunun yapıldığı 46 likit, 340 içi tütün doldurulmuş makaron, 97 şeffaf poşet, 29 sigara koku kartı, 4 bin 615 tütün filtresi, 18 bin beyaz renkli dökme tütün filtresi, 43 sigara tutacağı ve 4 kilo 684 gram açık tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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