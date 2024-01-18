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        Karabük'te kayıp Alzheimer hastası aranıyor

        KARABÜK'te evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Yıldız (81) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:00
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        Karabük'te kayıp Alzheimer hastası aranıyor
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        KARABÜK'te evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Yıldız (81) için arama çalışması başlatıldı.

        Safranbolu ilçesi Tayyip köyü Eteköy Mahallesi´nde oturan Mustafa Yıldız, dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yıldız'ın eve dönmemesi üzerine ailesi, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, dün akşam saatlerinde arama başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, şu an kadar herhangi bir iz bulunamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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