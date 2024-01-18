Yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 08.00 sıralarında, Eflani ilçesi Çamyurt köyünde meydana geldi. Mustafa (75) ve Hatice Piyaz (55) çiftine ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Evin tamamen yanıp kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Piyaz çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
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