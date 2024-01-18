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        Yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:45
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        Yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 08.00 sıralarında, Eflani ilçesi Çamyurt köyünde meydana geldi. Mustafa (75) ve Hatice Piyaz (55) çiftine ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Evin tamamen yanıp kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Piyaz çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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