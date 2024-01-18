Karabük'te kayıp Alzheimer hastası aranıyor (2)
ORMANDABULUNDU
Karabük'te dün evinden çıkıp, bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Yıldız (81), saat 13.00 sıralarında jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması ile 6 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Durumu iyi olan Yıldız, tedbir amaçlı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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