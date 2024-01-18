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        Karabük'te kayıp Alzheimer hastası aranıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:35
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        Karabük'te kayıp Alzheimer hastası aranıyor (2)
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        ORMANDABULUNDU

        Karabük'te dün evinden çıkıp, bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Yıldız (81), saat 13.00 sıralarında jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması ile 6 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Durumu iyi olan Yıldız, tedbir amaçlı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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