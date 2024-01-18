Karabük'te kaybolan Alzheimer hastası 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasına, 1 gün sonra ormanlık alanda ulaşıldı.

Tayyip köyündeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Y'den haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Mustafa Y'nin bulunması için bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen yaşlı adamı kaybolduktan 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

Ekiplerin zorlu arazi koşullarında ambulansa taşıdığı yaşlı adam, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.