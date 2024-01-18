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        Karabük'te kaybolan Alzheimer hastası 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasına, 1 gün sonra ormanlık alanda ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:55
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        Karabük'te kaybolan Alzheimer hastası 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasına, 1 gün sonra ormanlık alanda ulaşıldı.

        Tayyip köyündeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Y'den haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

        Mustafa Y'nin bulunması için bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Alzheimer hastası olduğu belirtilen yaşlı adamı kaybolduktan 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

        Ekiplerin zorlu arazi koşullarında ambulansa taşıdığı yaşlı adam, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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