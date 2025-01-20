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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:10
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 3 sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 750 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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