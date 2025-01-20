Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 3 sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 750 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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