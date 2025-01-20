Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te "Soğuksu 3. Etap TOKİ Projesi" çalışmaları başladı

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Soğuksu Mahallesi'nde yapımına başlanan 3. Etap TOKİ Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "Soğuksu 3. Etap TOKİ Projesi" çalışmaları başladı
        ABONE OL

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Soğuksu Mahallesi'nde yapımına başlanan 3. Etap TOKİ Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 866 konut, 53 işyeri, cami, Kur'an Kursu, sosyal donatı alanları ve altyapı çalışmaları yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Soğuksu Mahallesi'nde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

        Keskinkılıç da projenin, Karabük'ün geleceği için atılan çok önemli bir adım olduğunu anlattı.

        Çetinkaya, proje çalışmalarının her aşamasında destek vereceklerine değinerek, Karabük'ün kentsel dönüşüm alanındaki en önemli adımlarından biri olduğunu kaydetti.

        Salt, projenin, AK Parti'nin insan odaklı siyaset anlayışının yansıması olduğunu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonları doğrultusunda Karabük'ü geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

        TOKİ tarafından yapılan Soğuksu 3. Etap Projesi, modern yaşam alanları ve sosyal imkanlarıyla Karabük'te önemli değişim başlatacak. 866 adet 2+1 ve 3+1 konut, iş yerleri, cami, çocuk parkları ve diğer sosyal donatılarla bölgenin en önemli yaşam merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka destekli projeler geliştiriyor
        Karabük Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka destekli projeler geliştiriyor
        Karabük'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Karabük'te motokuryenin kamyondan fırlayan lastiğe müdahalesi kamerada
        Karabük'te motokuryenin kamyondan fırlayan lastiğe müdahalesi kamerada
        AK Parti heyetinden Safranbolu'da esnaf ziyareti
        AK Parti heyetinden Safranbolu'da esnaf ziyareti
        Karabük'te İHH'nın 2024 yılı faaliyetleri anlatıldı
        Karabük'te İHH'nın 2024 yılı faaliyetleri anlatıldı