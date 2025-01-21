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        Karabük'te hayvanlarını otlatmaya giden kişi ormanda ölü bulundu

        Karabük'ün Eflani ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:52
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        Karabük'te hayvanlarını otlatmaya giden kişi ormanda ölü bulundu
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu.

        Kıran köyündeki evinden dün hayvanlarını otlatmak için ayrılan Cevat Tunç'un (53) geri dönmemesi üzerine köy muhtarı Mehmet Demirel, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine Tunç'un bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, AFAD gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşu mensuplarının katılımıyla çalışma başlatıldı.

        Tunç, arama çalışmaları sonucu Kıran ile Kocacık köyü arasında, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

        Yapılan kotrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Tunç'un cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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