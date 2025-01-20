Karabük'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı

Operasyonda, yılan kamera, pointer ve pointere ait başlık, gaz maskesi, 2 el lambası, 3 baret, 10 çift eldiven, zincirli el vinci, 2 metre uzunluğunda zincir, 2 levye, 4 halat, urgan ip, 2 murç, 2 kazma, 2 balyoz, 4 kürek ve 7 kova ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

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