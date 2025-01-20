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        Karabük Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka destekli projeler geliştiriyor

        Karabük Üniversitesi öğrencileri, sağlık, sosyal, güvenlik ve enerji alanlarında yapay zeka destekli projeler geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:35
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        Karabük Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka destekli projeler geliştiriyor
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        Karabük Üniversitesi öğrencileri, sağlık, sosyal, güvenlik ve enerji alanlarında yapay zeka destekli projeler geliştiriyor.

        "Nebula Innovators Takımı" çatısı altında 8 grupta çalışmalar yürüten 30 öğrenci, "Yapay Zekayla Hastalıkların Tespiti ve Erken Teşhisi", "Rehber Nokta-Yapay Zeka Destekli Mentörlük Sistemi" ve "Görme Engelliler için Yapay Zeka Destekli Rehber" projeleriyle yarışmalara katılıyor.

        Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı, AA muhabirine, üniversitede yapay zeka alanına ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek takımlar kurduklarını anlattı.

        Takımların, TÜBİTAK, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) ve Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) gibi Türkiye'de ulusal alanda yapılan yarışmalara da katıldığını aktaran Avcı, takımların ilgi alanlarına göre hangi projelerde yer alması gerektiklerine karar verip, o alanda gelişimlerini ve eğitimlerini sağladıklarını belirtti.

        Avcı, takımların özellikle sağlık, sosyal, güvenlik ve enerji alanlarında çalıştığına değinerek, "Öğrencilerimizin yetersiz kaldığı alanlarda eğitim takımımız destek veriyor. Bu süreci en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Ülke olarak dünyada yapay zeka alanında yapılan çalışmaları geçmemiz gerekiyor. Biz de öğrencilerimizin ilgi alanlarında takımlar oluşturarak, beraber çalışma ve proje kültürü oluşturma özelliklerini de geliştirmiş oluyoruz." diye konuştu.

        Görme engellilere yönelik de proje geliştirdiklerini bildiren Avcı, "Özellikle görme engelli bireyler sokakta, caddede veya normal sosyal yaşamlarında çok zorluklar yaşamaktadır. Bu sorunlara çözüm sunmak amacıyla akıllı aygıt geliştiriyoruz. Bu aygıt görme engelli bireye yürürken ve yemek yerken gibi her alanda destek olacak." dedi.

        Avcı, "Rehber Nokta" projesinin, gençlerin meslek seçimine yardımcı olacağını, "Chatbot" projesini ise özellikle üniversiteliler için geliştirdiklerini, çalışmalardan 5-6'sının TÜBİTAK'a müracaatının yapıldığını ve sonuçların beklendiğini kaydetti.

        Sosyalfest İdeathon yarışmasında birincilik kazanan "Rehber Nokta" projesini hayata geçirmek için çalıştıklarını anlatan Avcı, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yapay zeka alanında projeler geliştirmelerinin, mezun olduktan sonra iş bulmalarına kolaylık sağlayacağını da sözlerine ekledi.

        Nebula Innovators takımının lideri Bilgisayar Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Emirhan Ceylan ise sağlık, toplumsal ve enerji alanlarında projeler ürettiklerini söyledi.

        Şu anda yaklaşık 8-9 projelerinin bulunduğundan bahseden Ceylan, "Sağlık alanında bir projemiz var. Hastalıkların tespiti noktasında yapay zekayı kullanarak doktorların bir hastaya ayırabileceği vakti arttırmaya çalışıyoruz. Ayrıca kanser gibi hastalıkların tespiti için çalışıyoruz. Önce bir temel oluşturup daha sonra üstüne koya koya gitmek istiyoruz." diye konuştu.

        Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mustafa Hacıoğlu da 30 kişilik ekiple çalıştıklarını, ekibin 8 gruba bölündüğünü ve her grubun farklı projesinin olduğunu anlatarak, "Önümüzdeki süreçte başvuru yapacağımız UDHAM Fikir Yarışması var. Projemiz için şu an patent araştırmasını yapmaktayız." şeklinde konuştu.

        Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Müge Yılmaz ise sağlıkta yapay zeka alanındaki takımda çalıştığını belirterek, "Burada genel olarak kanserli hücre ve tümör tespiti gibi projelerimiz var. Şu anda doluluk oranları yüzde 90'a ulaşmış projeler üzerinde çalışıyoruz. Bundan yaklaşık 1 ay önce okulumuz bünyesinde bir Sosyalfest Ideathon Yarışması düzenlendi. Nebula Innovators'dan 5 arkadaş olarak biz de 'Kökbörü' isimli takımımızla bu yarışmaya katıldık ve birincilik elde ettik."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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