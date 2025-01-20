Karabük Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka destekli projeler geliştiriyor

Karabük Üniversitesi öğrencileri, sağlık, sosyal, güvenlik ve enerji alanlarında yapay zeka destekli projeler geliştiriyor.

"Nebula Innovators Takımı" çatısı altında 8 grupta çalışmalar yürüten 30 öğrenci, "Yapay Zekayla Hastalıkların Tespiti ve Erken Teşhisi", "Rehber Nokta-Yapay Zeka Destekli Mentörlük Sistemi" ve "Görme Engelliler için Yapay Zeka Destekli Rehber" projeleriyle yarışmalara katılıyor.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı, AA muhabirine, üniversitede yapay zeka alanına ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek takımlar kurduklarını anlattı.

Takımların, TÜBİTAK, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) ve Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) gibi Türkiye'de ulusal alanda yapılan yarışmalara da katıldığını aktaran Avcı, takımların ilgi alanlarına göre hangi projelerde yer alması gerektiklerine karar verip, o alanda gelişimlerini ve eğitimlerini sağladıklarını belirtti.

Avcı, takımların özellikle sağlık, sosyal, güvenlik ve enerji alanlarında çalıştığına değinerek, "Öğrencilerimizin yetersiz kaldığı alanlarda eğitim takımımız destek veriyor. Bu süreci en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Ülke olarak dünyada yapay zeka alanında yapılan çalışmaları geçmemiz gerekiyor. Biz de öğrencilerimizin ilgi alanlarında takımlar oluşturarak, beraber çalışma ve proje kültürü oluşturma özelliklerini de geliştirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Görme engellilere yönelik de proje geliştirdiklerini bildiren Avcı, "Özellikle görme engelli bireyler sokakta, caddede veya normal sosyal yaşamlarında çok zorluklar yaşamaktadır. Bu sorunlara çözüm sunmak amacıyla akıllı aygıt geliştiriyoruz. Bu aygıt görme engelli bireye yürürken ve yemek yerken gibi her alanda destek olacak." dedi.

Avcı, "Rehber Nokta" projesinin, gençlerin meslek seçimine yardımcı olacağını, "Chatbot" projesini ise özellikle üniversiteliler için geliştirdiklerini, çalışmalardan 5-6'sının TÜBİTAK'a müracaatının yapıldığını ve sonuçların beklendiğini kaydetti.