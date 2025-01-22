Karabük Üniversitesi akademisyenleri "Efizibil" isimli yazılım geliştirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, yatırım süreçlerine rehberlik edecek, yatırımcıların kaynaklarını ziyan etmeyecek, yenilikçi ve yatırım projelerini bilimsel açıdan değerlendiren yazılım geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Efizibil" ismini taşıyan yazılım, toplumsal katkı sağlama amacıyla yatırım projelerinin fizibilitesini analiz ederek, projelerin hayata geçirilmeden önce daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamayı hedefliyor.

Yazılım, yatırım projelerinin hukuki, teknik, mali ve sosyal etütlerini analiz ederek, kullanıcılarına detaylı fizibilite raporu sunuyor.

"Kar-zarar oranı, geri ödeme süresi ve başabaş noktası" gibi önemli verileri kolayca hesaplayabilen, bu sayede yeni iş kurma, şube açma ya da mevcut yatırımları genişletme gibi konularda hızlı ve etkili kararlar alabilen yatırımcılar, KBÜ İşletme Fakültesi akademisyenleri Doç. Dr. Ali Başaran, Doç. Dr. Mehmet Murat Tunçbilek, Prof. Dr. Mustafa Halid Karaarslan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karamekli tarafından oluşturulan "efizibil.com.tr" adresinden programı kullanabiliyor.

Akademik bilgi birikimiyle desteklenen internet sitesi, özellikle girişimcilik ve yatırım süreçlerinde karar verme aşamasını ücretsiz şekilde profesyonel seviyeye taşıyor.