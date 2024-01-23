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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:24
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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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