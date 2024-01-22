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        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 20:33 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:37
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        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

        Soğuk hava koşulları ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla ekiplerce araziye yem ve yiyecek bırakıldı.

        Yemleme faaliyetlerinin kış koşullarına bağlı olarak devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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