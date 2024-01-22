Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Soğuk hava koşulları ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla ekiplerce araziye yem ve yiyecek bırakıldı.

Yemleme faaliyetlerinin kış koşullarına bağlı olarak devam edeceği öğrenildi.