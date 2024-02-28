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        Karabük'te otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:12 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:35
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        Karabük'te otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iş yerinden otomobil çalınması üzerine çalışma başlattı.

        İlçeden Zonguldak istikametine götürüldüğü tespit edilen otomobil, Kabalaklı mevkisinde durduruldu.

        Gözaltına alınan şüpheli F.E, işlemlerinin ardından Yenice Adliyesine sevk edildi.

        Toplam 60 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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