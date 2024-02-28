Karabük'te otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iş yerinden otomobil çalınması üzerine çalışma başlattı.
İlçeden Zonguldak istikametine götürüldüğü tespit edilen otomobil, Kabalaklı mevkisinde durduruldu.
Gözaltına alınan şüpheli F.E, işlemlerinin ardından Yenice Adliyesine sevk edildi.
Toplam 60 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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