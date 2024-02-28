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        Karabük'te fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Karabük'te fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:44
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        Karabük'te fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Karabük'te fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik, Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda Karabük ve Zonguldak'ta 4 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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