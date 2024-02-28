Karabük'te fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik, Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

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