Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğine katılanlar yöresel lezzetlerden tattı

        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Lezzet Şenlikleri" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:21 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğine katılanlar yöresel lezzetlerden tattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Lezzet Şenlikleri" sürüyor.

        Karabük Valiliğinin koordinesinde dün başlayan "Lezzet Şenlikleri", Safranbolu ilçesindeki programla devam etti.

        Şenlik kapsamında Hıdırlık mevkisinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Daha sonra Tarihi Çarşı Han Arkası'ndaki programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, son yıllarda gastronomi turizminin de doğa, tarih, kültür ve deniz turizminin yanında geliştiğini söyledi.

        "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin, gastronomi turizmine büyük katkı sağladığını belirten Yavuz, "Çünkü dünya lezzetin peşinde koşuyor. Lezzet neredeyse onu arıyor, buluyor ve farklı lezzetlerin peşinden koşuyor. İnanıyorum ki; Karabük gastronomisi olarak da turizm şenlikleriyle, gastronomi turizmine katkı sağlarız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından folklor gösterisi sunuldu.

        Şenliğe katılanlar, kente özgü lezzetler arasında yer alan Yazıköy keşkeği, safranlı zerde, piruhi, çullama tatlısı, Safranbolu kıtırı, Safranbolu lokumu ve ıhlamur balını tattı.

        Etkinlikler, yarın Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti gezisiyle tamamlanacak.

        Programa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar

        Benzer Haberler

        Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor çıkan kavgada birbirlerini yaral...
        Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor çıkan kavgada birbirlerini yaral...
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri bell...
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri bell...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor
        Karabük Üniversitesinde "THY Siber Güvenlik Söyleşileri" düzenlendi
        Karabük Üniversitesinde "THY Siber Güvenlik Söyleşileri" düzenlendi
        Karabük'te korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kur...
        Karabük'te korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kur...