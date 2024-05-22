Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor çıkan kavgada birbirlerini yaraladı

Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor, aralarında çıkan kavgada yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün iş kazası nedeniyle yatan H.T. ve refakatçisi M.T. ile hemşire arasında tartışma çıktı.

Daha sonra odaya gelen Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi A.E.T. ile H.T. ve M.T arasında devam eden tartışma kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.E.T. ile H.T. ve M.T, birbirlerinden şikayetçi oldu.