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        Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yollarında temizlik çalışması yapıldı

        Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yollarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:55
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        Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yollarında temizlik çalışması yapıldı
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        Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yollarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen taşkınlara müdahale eden ekipler, sahada çalışmalarına aralıksız devam etti.

        Ekipler, merkez ilçeye bağlı Şenler, Salmanlar, Demirciler ve Acıöz köylerinde, yol temizleme ve genişletme ile menfez giderlerini açma gibi birçok alanda çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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