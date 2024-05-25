Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yollarında temizlik çalışması yapıldı

Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yollarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen taşkınlara müdahale eden ekipler, sahada çalışmalarına aralıksız devam etti.

Ekipler, merkez ilçeye bağlı Şenler, Salmanlar, Demirciler ve Acıöz köylerinde, yol temizleme ve genişletme ile menfez giderlerini açma gibi birçok alanda çalışma yaptı.