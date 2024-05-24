Karabük'te Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı

Karabük'te, Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının ihalesi tamamlandı.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, yaptığı yazılı açıklamada, Soğuksu Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan 3. Etap TOKİ konutları projesi için beklenen ihalenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Projenin şehrin konut ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağını, bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişimine destek vereceğini belirten Salt, "Ayrıca, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla çevresel sürdürülebilirliğe de büyük önem verilecek. Projenin, Karabük'ün modern bir şehir yapısına kavuşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.