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        Karabük'te Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı

        Karabük'te, Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının ihalesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:37
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        Karabük'te Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı
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        Karabük'te, Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının ihalesi tamamlandı.

        AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, yaptığı yazılı açıklamada, Soğuksu Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan 3. Etap TOKİ konutları projesi için beklenen ihalenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Projenin şehrin konut ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağını, bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişimine destek vereceğini belirten Salt, "Ayrıca, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla çevresel sürdürülebilirliğe de büyük önem verilecek. Projenin, Karabük'ün modern bir şehir yapısına kavuşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Salt, proje kapsamında 866 2+1 ve 3+1 konut, 53 iş yeri, çocuk parkları, cami, okul ile Kur'an kursu gibi sosyal donatı alanlarının hayata geçirileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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