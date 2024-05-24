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        Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yolları ulaşıma açıldı

        Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yolları ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:19
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        Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yolları ulaşıma açıldı
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        Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yolları ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, dün akşam saatlerinde sağanaktan etkilenen merkez ilçeye bağlı Şenler, Salmanlar, Demirciler ve Acıöz köylerinde ekiplerin başlattığı çalışmaları inceledi.

        Demirciler-Salmanlar grup yolunda, Şenler ve Acıöz köylerinde toplam 9 noktada çalışma gerçekleştiren ekipler, daha sonra köy yollarını ulaşıma açtı.

        Çalışmalara, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Okan Kirman, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Recep Yalçın ve saha amiri Sezgin Malkoç da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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