Karabük'te sağanak su baskınlarına sebep oldu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sağanak etkili oldu. Bazı ev ve işyerlerini su bastı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken bir tarihi konağın istinat duvarı çöktü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle, Emek Mahallesi'nde kaldırımda bulunan bir ağaç devrildi. Sağanak caddelerde su birikintilerine sebep olurken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.