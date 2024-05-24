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        Karabük'te sağanak su baskınlarına sebep oldu

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 00:53 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:55
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        Karabük'te sağanak su baskınlarına sebep oldu
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sağanak etkili oldu. Bazı ev ve işyerlerini su bastı.

        İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken bir tarihi konağın istinat duvarı çöktü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle, Emek Mahallesi'nde kaldırımda bulunan bir ağaç devrildi. Sağanak caddelerde su birikintilerine sebep olurken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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