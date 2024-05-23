Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Dairede kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Emek Mahallesi Ayvazkent Sitesinde bir apartmanın 3. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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