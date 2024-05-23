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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:59
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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Emek Mahallesi Ayvazkent Sitesinde bir apartmanın 3. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dairede kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle dairenin mutfak bölümünde hasar oluştu.

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