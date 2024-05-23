Karabük'te üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Karabük'te tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karabük'te tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda makaslayan M.E. idaresindeki 78 BM 623 plakalı tır, önünde seyreden N.Ç. yönetimindeki 78 ABT 223 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 78 AU 335 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü N.Ç, kendi imkanıyla özel hastaneye gitti.
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