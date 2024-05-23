Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'te tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda makaslayan M.E. idaresindeki 78 BM 623 plakalı tır, önünde seyreden N.Ç. yönetimindeki 78 ABT 223 plakalı otomobile çarptı.

        Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 78 AU 335 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü N.Ç, kendi imkanıyla özel hastaneye gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir

        Benzer Haberler

        Karabük'te Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan festival sona erdi
        Karabük'te Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan festival sona erdi
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğine katılanlar yöresel lezzetlerd...
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğine katılanlar yöresel lezzetlerd...
        Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor çıkan kavgada birbirlerini yaral...
        Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor çıkan kavgada birbirlerini yaral...
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri bell...
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri bell...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor