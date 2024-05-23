Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan festival sona erdi

        Karabük'te düzenlenen "KBÜFEST - 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan festival sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen "KBÜFEST - 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği tamamlandı.

        Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin kültürel zenginliği ve çeşitliliğinin ortaya konulduğu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar yer aldı.

        Festivaldeki stantları gezen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, etkinliğin büyük memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Öğrencilerimizin dinlenebileceği, eğlenebileceği, öğrenebileceği bir etkinlik yapmak istedik. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz, idari personelimiz bu işe gönül verdi, ciddi çalışma içerisine girdi ve 81 ilin stantları burada kuruldu. 81 ilin değerleri, kültürü, tarihi ve coğrafi güzellikleri, gastronomisi burada tanıtıldı." ifadesini kullandı.

        Çeşitli sergiler, sanat etkinlikleri, yöresel gösteriler, halk oyunları ve yöresel lezzetlerin sergilendiği ve 81 ilin tanıtımının yapıldığı KBÜFEST, Ömer Günday'ın halk müziği konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        İETT otobüsünün camından direk girdi: Yolcular ölümden döndü
        İETT otobüsünün camından direk girdi: Yolcular ölümden döndü
        Çok şiddetli kuraklık alarmı! Yağışlar yüzde 67 azaldı
        Çok şiddetli kuraklık alarmı! Yağışlar yüzde 67 azaldı
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!

        Benzer Haberler

        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğine katılanlar yöresel lezzetlerd...
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğine katılanlar yöresel lezzetlerd...
        Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor çıkan kavgada birbirlerini yaral...
        Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor çıkan kavgada birbirlerini yaral...
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri bell...
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri bell...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor
        Karabük Üniversitesinde "THY Siber Güvenlik Söyleşileri" düzenlendi
        Karabük Üniversitesinde "THY Siber Güvenlik Söyleşileri" düzenlendi