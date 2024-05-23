Çok şiddetli kuraklık alarmı! Yağışlar yüzde 67 azaldı

DHA'nın haberine göre küresel ısınma, kirlilik gibi etkenlerle sulak alanların her yıl daha da hızlı su kaybına uğraması, yoğun buharlaşma, yağışların azalması, sıcaklıkların artması gibi olumsuzluklar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili oluyor.