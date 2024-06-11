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        Öz İplik-İş Sendikası, Karabük'te 4 üyelerinin işten çıkarılmasını protesto etti

        Öz İplik-İş Sendikası, Karabük'te bir fabrikadan 4 üyelerinin işten çıkarılmasına ilişkin protesto düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:06 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:06
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        Öz İplik-İş Sendikası, Karabük'te 4 üyelerinin işten çıkarılmasını protesto etti
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        Öz İplik-İş Sendikası, Karabük'te bir fabrikadan 4 üyelerinin işten çıkarılmasına ilişkin protesto düzenledi.

        Karabük Organize Sanayi Bölgesindeki ortopedik ayak bakım ürünleri fabrikasının önünde bir araya gelen Öz İplik-İş Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan ve sendika üyeleri, işten çıkartılan arkadaşlarının geri alınmasını istedi.

        İşverenin, "sendika tanımaz" tavrını protesto etmek için Karabük'e geldiklerini belirten Erkan, "Sendikalaşmayı durduramayacaksınız. Sadece süre uzar, işçinin sendikal hakkı bakidir. İşçilerin sendikamıza üye olmasından haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Erkan, sendikanın fabrikada yetkili olduğuna dair yetki tespit yazısının, 4 Haziran'da taraflarına ulaştığını aktararak, şunları söyledi:

        "Çoğunluk tespit yazısının ulaşması akabinde 4 üyemiz işten çıkarılmıştır. 10 Haziran'da ise işveren, yetki tespitine itirazda bulunmuştur. Sendikaya üye olmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler, burada sendikamıza üye olarak, anayasal hakkını kullandı. Önemli markalara üretim yapan firmalarla bağlantılı bir fabrika maalesef sendikal özgürlüklere saygı göstermedi. Buradan işverene sesleniyoruz. İşçiler haksız yere işten çıkarıldı. Bu işçiler, bir an önce işlerine dönmeli. Çalışanların sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı göstermelisiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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