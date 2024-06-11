Öz İplik-İş Sendikası, Karabük'te 4 üyelerinin işten çıkarılmasını protesto etti

Öz İplik-İş Sendikası, Karabük'te bir fabrikadan 4 üyelerinin işten çıkarılmasına ilişkin protesto düzenledi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesindeki ortopedik ayak bakım ürünleri fabrikasının önünde bir araya gelen Öz İplik-İş Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan ve sendika üyeleri, işten çıkartılan arkadaşlarının geri alınmasını istedi.

İşverenin, "sendika tanımaz" tavrını protesto etmek için Karabük'e geldiklerini belirten Erkan, "Sendikalaşmayı durduramayacaksınız. Sadece süre uzar, işçinin sendikal hakkı bakidir. İşçilerin sendikamıza üye olmasından haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.