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        Karabük'te şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi

        Karabük'te yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:37
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        Karabük'te şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi
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        Karabük'te yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        100. Yıl Mahallesi'nde aç kalan tilki, bir evin önüne geldi.

        Tilkiyi yiyecek ararken gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Kayıtlarda, evin etrafında dolaşan tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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