Karabük'te şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'te yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
100. Yıl Mahallesi'nde aç kalan tilki, bir evin önüne geldi.
Tilkiyi yiyecek ararken gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kayıtlarda, evin etrafında dolaşan tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
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