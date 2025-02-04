Karabük'te şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi

Tilkiyi yiyecek ararken gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Karabük'te yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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