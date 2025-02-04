Karabük'te yiyecek arayan tilki kamerada
KARABÜK'te şehir merkezine inen tilki, yiyecek aradığı sırada cep telefonu ile görüntülendi.
KARABÜK'te şehir merkezine inen tilki, yiyecek aradığı sırada cep telefonu ile görüntülendi.
100'üncü Yıl Mahallesi'ne inen tilki, bölgede yiyecek aramaya başladı. Tilkinin yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Tilki, evin etrafında bir süre dolandıktan sonra gözden kayboldu.
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