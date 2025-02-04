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        Karabük'te yiyecek arayan tilki kamerada

        KARABÜK'te şehir merkezine inen tilki, yiyecek aradığı sırada cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:50
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        Karabük'te yiyecek arayan tilki kamerada
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        KARABÜK'te şehir merkezine inen tilki, yiyecek aradığı sırada cep telefonu ile görüntülendi.

        100'üncü Yıl Mahallesi'ne inen tilki, bölgede yiyecek aramaya başladı. Tilkinin yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Tilki, evin etrafında bir süre dolandıktan sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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