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        Safranbolu'da tarihi konak yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:43
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        Safranbolu'da tarihi konak yandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

        Akçasu Mahallesi'nde Hamza Tomaç'a (86) ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük belediyeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangında konak kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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