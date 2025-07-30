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        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınında evleri zarar görenlere ziyaret

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangında evleri zarar gören köylüleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:29
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        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınında evleri zarar görenlere ziyaret
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangında evleri zarar gören köylüleri ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, 23 Temmuz Çarşamba günü Safranbolu Çavuşlar köyü ile Ovacık Kışla köyünde başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından bölgelerde yürütülen iyileştirme çalışmalarını inceledi.

        Yangın nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar için kurulan konteyner alanlarını ziyaret eden Yavuz, burada kalan ailelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini yineledi.

        Daha sonra yangın sırasında zarar gören köy yollarının onarımı için sahada görev yapan İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret eden Yavuz, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak ekiplere kolaylıklar diledi.

        Yangının en çok etkilediği bölgelerden biri olan merkeze bağlı Kamış köyünde de incelemelerde bulunan Yavuz, AFAD tarafından gönderilen ve İl Özel İdaresi ile diğer kamu kurumlarının altyapı çalışmalarıyla kısa sürede yaşam koşullarına uygun hale getirilen konteynerlerde kalan aileleri ziyaret etti, geçmiş olsun temennilerini iletti.

        Son olarak merkeze bağlı Davutlar köyünde kurulan Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yavuz, bölgede yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, yangından etkilenen vatandaşların günlük yaşamlarına bir an önce güvenli ve sağlıklı koşullarda dönebilmeleri için tüm kurumlarla sahada yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

        Barınmadan ulaşıma, altyapıdan sosyal desteğe kadar her alanda devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini aktaran Yavuz, "Amacımız, yangının izlerini en kısa sürede silerek hemşerilerimizin hayatlarını yeniden huzurla sürdürebilecekleri koşulları hızla oluşturmak." ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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