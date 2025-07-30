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        Karabük'teki orman yangınında evleri zarar görenler konteynerlere yerleşiyor

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınları dün gece kontrol altına alınırken, evleri zarar görenler, kendilerine verilen konteyner evlere yerleşmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:33
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        Karabük'teki orman yangınında evleri zarar görenler konteynerlere yerleşiyor
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınları dün gece kontrol altına alınırken, evleri zarar görenler, kendilerine verilen konteyner evlere yerleşmeye başladı.

        Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da, saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında, orman yangınları çıktı. Her 2 bölgedeki yangın da dün gece kontrol altına alındı. Yangında, 39’u merkeze bağlı Kamış köyünde olmak üzere 45 konut zarar gördü. AFAD'ın hasar tespit çalışmaları sonrası 20 konutta yaşayan aileler, konteyner talebinde bulundu. Bu konteynerlerden 5'i Kamış köyündeki ailelere teslim edildi.

        'TÜRKİYE, SEFERBER OLDU'

        Kamış köyü Merkez Mahallesi'nde yaşayan ve orman yangınında evi kullanılmaz hale gelen İbrahim Özdem, "Bir yangın afeti oldu. Evimiz yandı. Çok şükür kendimize bir şey olmadı. Devlet yardım ediyor. Seferber oldu her şeyiyle. Daha doğrusu Türkiye seferber oldu. Türkiye'nin her yerinden itfaiyeler geldi. Ellerinden geleni yapıyor devlet olarak. Vali, milletvekili, bakan geliyor. Evimiz yakında yapılacak. Konteyner verdiler. Bu enkaz kalktığında inşaat hemen başlayacak” diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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