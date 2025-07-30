Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmaları yapılıyor

        Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları bölgelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmaları yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları bölgelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Temmuz Çarşamba Safranbolu Çavuşlar köyü ile Ovacık Kışla köyünde başlayan ve 28 Temmuz Pazartesi günü merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınlarının, tüm kurumların koordineli çalışmaları ve sahadaki ekiplerin özverili mücadelesiyle kontrol altına alındığı belirtildi.

        Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla köylerinde başlayan orman yangınlarına, orman işletme müdürlükleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, Devlet Su İşleri, Karayolları, jandarma, kolluk birimleri, Kardemir, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve çevre illerden gelen destek ekipleri tarafından 21 helikopter, 2 uçak, 575 araç ve bin 894 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Merkez ilçemize bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına ise yine aynı kurumların ve kuruluşların katılımıyla 4 helikopter, 188 araç ve 508 personelle müdahale edilmiş, yangın gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla, ilgili köy ve mahallelerde güvenlik gerekçesiyle tahliyeler gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımızın can güvenliği öncelikli olarak sağlanmıştır. Yangınların söndürülmesinde emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllülere ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü

        Benzer Haberler

        Karabük'teki orman yangınında evleri zarar görenler konteynerlere yerleşiyo...
        Karabük'teki orman yangınında evleri zarar görenler konteynerlere yerleşiyo...
        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınında evleri zarar görenlere ziyaret
        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınında evleri zarar görenlere ziyaret
        Karabük'teki orman yangınları kontrol altında (2)
        Karabük'teki orman yangınları kontrol altında (2)
        Karabük'te konutları zarar gören ailelere konteyner evler teslim ediliyor
        Karabük'te konutları zarar gören ailelere konteyner evler teslim ediliyor
        Karabük'teki orman yangınında evleri zarar gören ailelere konteyner evler t...
        Karabük'teki orman yangınında evleri zarar gören ailelere konteyner evler t...
        Karabük'teki 3 yangından biri kontrol altında
        Karabük'teki 3 yangından biri kontrol altında