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        Karabük'teki 3 yangından biri kontrol altında

        KARABÜK merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisinde çıkan orman yangını, 12 saatte kontrol altına alınırken; Safranbolu ve Ovacık'taki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:35
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        Karabük'teki 3 yangından biri kontrol altında
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        KARABÜK merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisinde çıkan orman yangını, 12 saatte kontrol altına alınırken; Safranbolu ve Ovacık'taki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisinde ormanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, Ödemiş, Kale ve Kahyalar köylerinin bazı mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, bu sabah saatlerinde 4 helikopter, 174 araç ve 500 personelin 12 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        HIZI VE ENERJİSİ AZALDI

        Diğer yandan Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 23 Temmuz'da çıkan orman yangınlarına, müdahale sürüyor. Yangının yayılma hızının ve enerjisinin azaldığı belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu belirtildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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