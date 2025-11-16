Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den, Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya'ya ziyaret

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile beraberindeki heyet, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 16.11.2025 - 16:27
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den, Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya'ya ziyaret
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile beraberindeki heyet, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karabük Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar, şehir hizmetleri ve yerel yönetim projeleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

        Yerel yönetimler arasında iş birliği ve tecrübe aktarımının güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, Özdemir ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, şehrimizde birlik, istişare ve güçlü koordinasyonla çalışmaya devam ediyoruz. Karabük'ümüzü daha ileriye taşımak için yerel yönetimlerde iş birliğini önemsiyor, tüm kurumlarımızla uyum içerisinde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ziyarete, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umur, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti İstanbul İl Başkan yardımcıları Orhan Narin ve Esat Kalay, AK Parti Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Karadeniz, Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Yüksel, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar ve Kas-Der Genel Başkanvekili Nihat Sezer katıldı.

