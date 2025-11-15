Habertürk
        Karabük'te okul inşaatının yanındaki yolun bir bölümü çöktü

        Karabük'te okul inşaatının yanındaki yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

        Giriş: 15.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 15.11.2025 - 17:44
        Karabük'te okul inşaatının yanındaki yolun bir bölümü çöktü
        Karabük'te okul inşaatının yanındaki yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

        Kayabaşı Mahallesi Sezin Sokak'ta yapımı süren ilkokul inşaatının yanındaki yolun bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Trafik ekiplerince yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

