Karabük'te okul inşaatının yanındaki yolun bir bölümü çöktü

İhbar üzerine bölgeye polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kayabaşı Mahallesi Sezin Sokak'ta yapımı süren ilkokul inşaatının yanındaki yolun bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

