Karabük'te okul inşaatının yanındaki yolun bir bölümü çöktü
Karabük'te okul inşaatının yanındaki yolun bir kısmında çökme meydana geldi.
Kayabaşı Mahallesi Sezin Sokak'ta yapımı süren ilkokul inşaatının yanındaki yolun bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Trafik ekiplerince yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.
