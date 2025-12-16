Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Doğal ortamda beslenen Eflani ve Kandıra hindileri yılbaşı için satışa hazır

        Karabük'ün Eflani ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen hindiler yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:59
        Doğal ortamda beslenen Eflani ve Kandıra hindileri yılbaşı için satışa hazır
        Karabük'ün Eflani ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen hindiler yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor.

        Belediye tarafından hindi heykeli yaptırılan Eflani ilçesinde arpa, buğday ve mısırla doğal ortamda beslenen hindiler, yeni yıla sayılı günler kala pazara indirildi. Ağırlıkları 5 ila 12 kilogram arasında değişen hindilerin tanesi 3 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, AA muhabirine, Eflani hindisinin haklı üne sahip olduğunu ve Eflani hindi bandırmasının coğrafi işaret tescili aldığını belirterek, herkesi Eflani hindisi ve hindi bandırması yemeye davet etti.

        Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz de doğal ortamda beslenen Eflani hindisinin etinin lezzetli olduğuna değinerek, ilçede hindi üretiminin artması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

        Esencik köyünde yetiştiricilik yapan 52 yaşındaki Emine Gündüz de bu yıl doğal ortamda 20 hindi beslediğini söyledi.

        Hindileri süt ürünleri değirmenlerinde kırdıkları yem ve kepek ile beslediklerini anlatan Gündüz, "Genelde merada geziyorlar. Doğal olmayan bir şey vermiyoruz. Kilogram fiyatı 700 lira. Erkek hindiler 10-12, dişiler de 6-7 kilogram geliyor. Bandırma en güzel hindi etinden olur. Eflani hindisi çiftlikte yetişen hindilere benzemez çünkü doğal ortamda yetişir. Yağlı olur." diye konuştu.

        - Kandıra'da yılbaşı için 2 bin hindi yetiştirildi

        Lezzetiyle ünlü Kandıra hindisi de ilçenin verimli bahçe ve meralarında arpa, darı, buğday ve kırık mısırla besleniyor.

        Civcivden alınan ve 2-3 aylık bakımın ardından açık araziye salınan hindiler, aralıkta kuru yolumla kesimi yapıldıktan sonra satışa sunuluyor.

        İlçede hindi yetiştiriciliği yapan Deniz Erben, AA muhabirine, Kandıra'nın hindide marka haline geldiğini, yılda yaklaşık 2 bin "Amerikan bronz" türü hindi ürettiklerini belirtti.

        Erben, 6-7 aylık bakım sürecinin ardından yılbaşına birkaç hafta kala satışların gerçekleştirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

        "Bu hayvanlar narin hayvanlar. Çabuk hastalanabiliyorlar. Zayi olabiliyor. Onun için ilk 2-2,5 ay kümesten çıkarmıyoruz. Gerekli aşılamalarını yapıyoruz. O süreçte civciv yemi, hindi yemi var onunla takviye yapıyoruz. 3 aylık süreçten sonra 20 dönüm arazimizde yeşillik yemeye başlıyor hayvan. Yine takviyeli gıdaları oluyor. Arpa, darı, buğday, kırık mısır gibi takviyelerle besi süreci devam ediyor."

        İlk 3 aydan sonraki sürecin daha kolay olduğunu dile getiren Erben, "Tabii bunların temizliği, kontrolleri, takviyeleri var. Onlara dikkat etmek lazım. Dezenfekte olayına dikkat etmek lazım. Onun için sürekli takip etmek, gözünü ayırmamak gerekiyor hayvandan." dedi.

        Erben, kesimlerin İslami usullere uygun yapıldığını vurgulayarak, fiyatlar şu anda kilogram fiyatının 550-650 bandında olduğunu sözlerine ekledi.

