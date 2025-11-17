Habertürk
        Karabük'te çıkan ev yangını söndürüldü

        Karabük'te çıkan ev yangını söndürüldü

        Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:39
        Karabük'te çıkan ev yangını söndürüldü
        Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        75. Yıl Mahallesi 20. Sokak'ta 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

