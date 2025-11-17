Karabük'te çıkan ev yangını söndürüldü
Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı.
75. Yıl Mahallesi 20. Sokak'ta 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
