Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te vaşak ve kurt fotokapanla görüntülendi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapanla vaşak ve kurt görüntüleri kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te vaşak ve kurt fotokapanla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapanla vaşak ve kurt görüntüleri kaydedildi.

        Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

        Bölgede sık sık kurt ve domuzları kayda alan Işık, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı da görüntüledi.

        Fotokapanla kayda alınan gece ve gündüz görüntülerinde, vaşak ve kurdun bölgede dolaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Karabük'te vaşak ve yavrusu ile kurt, fotokapana yansıdı
        Karabük'te vaşak ve yavrusu ile kurt, fotokapana yansıdı
        AB'den coğrafi tescil alan Yenice ıhlamur balını markalaştırma çalışmaları...
        AB'den coğrafi tescil alan Yenice ıhlamur balını markalaştırma çalışmaları...
        Caddede ilerleyen büyükbaş hayvanlar kamerada
        Caddede ilerleyen büyükbaş hayvanlar kamerada
        Villanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
        Villanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te evin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te evin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
        KBÜ'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda uygulamalı eğitimler verildi
        KBÜ'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda uygulamalı eğitimler verildi