Karabük'te vaşak ve kurt fotokapanla görüntülendi

Fotokapanla kayda alınan gece ve gündüz görüntülerinde, vaşak ve kurdun bölgede dolaşması yer alıyor.

Bölgede sık sık kurt ve domuzları kayda alan Işık, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı da görüntüledi.

Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

