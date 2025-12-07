Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te evin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 22:21 Güncelleme: 07.12.2025 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te evin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kirkille Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki müştemilatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Aralık’ta aylık enflasyon %1,35, yıl sonu %25 bekliyoruz
        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Aralık’ta aylık enflasyon %1,35, yıl sonu %25 bekliyoruz
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        KBÜ'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda uygulamalı eğitimler verildi
        KBÜ'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda uygulamalı eğitimler verildi
        Karabük Demir Kartal, Şanlıurfa'yı 69-61 mağlup etti
        Karabük Demir Kartal, Şanlıurfa'yı 69-61 mağlup etti
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı
        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı
        Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı